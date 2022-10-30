ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский юань стал пятой наиболее торгуемой валютой в мире с долей рынка в семь процентов. Об этом говорится в докладе Банка международных расчетов (БМР), опубликованном на этой неделе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно обзору БМР, торговля китайским юанем достигла 7% мирового валютного оборота в 2022 году по сравнению с 4% в 2019 году. Доллар США сохранил свое доминирующее положение с долей рынка почти 90%, в то время как доля евро немного снизилась до около 31%, оставаясь второй наиболее активно торгуемой валютой. Японская иена (17%) и фунт стерлингов (13%) сохранили свои позиции в пятерке лидеров.

Объем торгов на внебиржевых валютных рынках достиг $7,5 трлн в день в апреле 2022 года, увеличившись на 14% по сравнению с $6,6 трлн тремя годами ранее, установив новый рекордный максимум.

Статистические данные, опубликованные в отчете БРМ, собраны в апреле с участием центральных банков и других органов власти 52 юрисдикций.

По данным Народного банка Китая (Центробанк), объем трансграничных расчетов в юанях вырос на 29% до 36,61 трлн юаней ($5,12 трлн) в прошлом году по сравнению с 2020 годом.

Как пишут местные СМИ, китайский инвестиционный «Фонд Шелкового пути» подписал в июле инвестиционное рамочное соглашение о потенциальных инвестициях на сумму до 20 млрд. юаней в суверенный фонд благосостояния Индонезии. В инвестициях будет использоваться юань в качестве предпочтительной формы оплаты.

В сентябре российский «Газпром» и китайская China National Petroleum Corp. подписали соглашение по переходу расчетов за поставки природного газа в Китай в рубли и юани.

В последнее время наблюдается значительный рост использования юаня в Центральной Азии. В сентябре Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк КНР подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания в Казахстане клиринговых расчетов по операциям в юанях.

Некоторые страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Иран, начали устанавливать цены на нефть, продаваемую в Китай, в юанях.

Как крупнейший в мире импортер железной руды, сталелитейная промышленность Китая играет ведущую роль в использовании юаня на международном уровне. Компания China Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. заявила, что использует юань для оплаты около 6% импорта железной руды в 2021 году и ожидает, что в этом году эта доля достигнет 10%.

Доля юаня в международных резервах на конец первого квартала 2022 года составила 2,88%. При этом доля юаня в международных платежах выросла до 2,7% в декабре 2021 года.

Удельный вес китайской национальной валюты в корзине специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда (МВФ) увеличился до 12,28% с 10,92%.

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