Китайский юань стал пятой наиболее торгуемой валютой в мире
Согласно обзору БМР, торговля китайским юанем достигла 7% мирового валютного оборота в 2022 году по сравнению с 4% в 2019 году. Доллар США сохранил свое доминирующее положение с долей рынка почти 90%, в то время как доля евро немного снизилась до около 31%, оставаясь второй наиболее активно торгуемой валютой. Японская иена (17%) и фунт стерлингов (13%) сохранили свои позиции в пятерке лидеров.
Объем торгов на внебиржевых валютных рынках достиг $7,5 трлн в день в апреле 2022 года, увеличившись на 14% по сравнению с $6,6 трлн тремя годами ранее, установив новый рекордный максимум.
Статистические данные, опубликованные в отчете БРМ, собраны в апреле с участием центральных банков и других органов власти 52 юрисдикций.
По данным Народного банка Китая (Центробанк), объем трансграничных расчетов в юанях вырос на 29% до 36,61 трлн юаней ($5,12 трлн) в прошлом году по сравнению с 2020 годом.
Как пишут местные СМИ, китайский инвестиционный «Фонд Шелкового пути» подписал в июле инвестиционное рамочное соглашение о потенциальных инвестициях на сумму до 20 млрд. юаней в суверенный фонд благосостояния Индонезии. В инвестициях будет использоваться юань в качестве предпочтительной формы оплаты.
В сентябре российский «Газпром» и китайская China National Petroleum Corp. подписали соглашение по переходу расчетов за поставки природного газа в Китай в рубли и юани.
В последнее время наблюдается значительный рост использования юаня в Центральной Азии. В сентябре Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк КНР подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания в Казахстане клиринговых расчетов по операциям в юанях.
Некоторые страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Иран, начали устанавливать цены на нефть, продаваемую в Китай, в юанях.
Как крупнейший в мире импортер железной руды, сталелитейная промышленность Китая играет ведущую роль в использовании юаня на международном уровне. Компания China Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. заявила, что использует юань для оплаты около 6% импорта железной руды в 2021 году и ожидает, что в этом году эта доля достигнет 10%.
Доля юаня в международных резервах на конец первого квартала 2022 года составила 2,88%. При этом доля юаня в международных платежах выросла до 2,7% в декабре 2021 года.
Удельный вес китайской национальной валюты в корзине специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда (МВФ) увеличился до 12,28% с 10,92%.
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