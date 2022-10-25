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    00:43, 25 Октябрь 2022 | GMT +6

    Китайский юань рекордно упал до уровня 2008 года в Гонконге

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До самого низкого с кризисного 2008 года уровня упал в понедельник в Гонконге курс юаня. Индекс Hang Seng China Enterprises, объединяющий торгующиеся здесь китайские акции, рухнул более чем на 7 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Это худший результат за период существования индекса зафиксирован на следующий день после съезда компартии Китая, ознаменовавшегося неожиданным выводом из зала бывшего лидера КНР и члена президиума Ху Цзиньтао.

    Для инвесторов третий бессрочный мандат председателя Си Цзиньпина подразумевает потерю интереса Пекина к развитию экономики на рыночной основе. А избрание в руководящие органы Компартии Китая (КПК) верных сторонников Си означает завершение консолидации власти вокруг этого лидера.

    Акции крупнейших технологических компаний, таких как Alibaba, JD и Meituan рухнули более чем на 11 %. Китайское руководство теперь делает ставку на развитие за счет госкомпаний.


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