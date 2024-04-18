Китайский телескоп FAST обнаружил более 900 новых пульсаров

Китайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST), крупнейший в мире однодиапазонный радиотелескоп, с начала своей эксплуатации в 2016 году обнаружил более 900 новых пульсаров, сообщил в среду его оператор. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Пульсары, или быстро вращающиеся нейтронные звезды, образуются из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд в результате взрывов сверхновых.

Научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая Хань Цзиньлинь сообщил, что обнаруженные пульсары включают в себя более 120 двойных пульсаров, свыше 170 миллисекундных пульсаров, а также 80 слабых пульсаров с периодическим излучением.

Он добавил, что за последние 50 с лишним лет, прошедших с момента открытия человечеством первого пульсара, во всем мире было обнаружено менее трех тысяч пульсаров. А количество новых подобных небесных тел, обнаруженных FAST, более чем в три раза превышает общее количество пульсаров, открытых зарубежными телескопами за указанный период.

Хань Цзиньлинь считает, что исследование пульсаров имеет важное значение для понимания плотных остатков мертвых звезд в Млечном Пути и раскрытия физического процесса импульсного излучения.

Наблюдение за пульсарами — важная задача для FAST, которая может быть использована для подтверждения существования гравитационного излучения и черных дыр, а также может помочь решить многие другие важные вопросы физики.

По словам главного инженера телескопа Цзян Пэна, соответствующие научно-исследовательские коллективы прилагают неустанные усилия для непрерывного улучшения свойств телескопа. Ежегодная продолжительность наблюдения FAST составляет около 5 300 часов, что играет важную роль для обеспечения постоянных достижений научных исследований.

Расположенный в естественной глубокой и округлой карстовой впадине в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая телескоп FAST официально начал работать в январе 2020 года. Считается, что это самый чувствительный радиотелескоп в мире.