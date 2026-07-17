Moonshot AI представил крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом

Китайский ИИ-стартап Moonshot AI презентовал свою флагманскую модель Kimi K3. С объемом в 2,8 триллиона параметров она стала крупнейшей в мире нейросетью с открытым исходным кодом, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Kimi K3 получила встроенную поддержку мультимодальности (распознавание изображений и видео) и способна обрабатывать контекст объемом до 1 миллиона токенов. Разработчики оптимизировали модель под сложные прикладные задачи: написание программного кода, глубокий анализ больших массивов данных, научные исследования и работу со сложными визуальными запросами.

— Чем больше параметров, тем выше потолок возможностей модели и тем более интеллектуальные результаты она способна выдавать, — подчеркнули в Moonshot AI.

Внутренние тесты компании показывают, что по общему уровню возможностей открытая Kimi K3 уже вплотную приблизилась к коммерческим лидерам рынка с закрытым кодом.

Эксперты отмечают, что все больше китайских крупных языковых моделей с открытым исходным кодом переходят от отдельных прорывов к совместному развитию, предлагая новые подходы к глобальному развитию искусственного интеллекта.