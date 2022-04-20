Китайский спутник собирает данные о глобальном гравитационном поле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайский спутник «Тяньцинь-1» получил данные о глобальном гравитационном поле во время своей работы на орбите, свидетельствуют данные университета им. Сунь Ятсена (провинция Гуандун, Южный Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИНЬХУА.

Спутник был запущен в декабре 2019 года для тестирования технологий космической программы обнаружения гравитационных волн «Тяньцинь» «Небесная арфа», которая была инициирована вышеуказанным университетом в 2015 году.

Данные о гравитационном поле имеют большое значение для национальной экономики и благосостояния людей, поскольку соответствующие данные могут использоваться в геодезической съемке, геофизике, разведке нефти и газа, а также в предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий.

В рамках программы планируется строительство космической гравитационно-волновой обсерватории. Для этого из трех спутников на орбите на высоте около 100 тыс. км к 2035 году будет сформировано созвездие в виде равностороннего треугольника с длиной стороны около 170 тыс. км.

В июне и ноябре 2019 года программа «Тяньцинь» успешно получила эхо-сигнал от передатчика с поверхности Луны, а также обнаружила сигнал от пяти лунных рефлекторов соответственно, чтобы обеспечить точное размещение трех спутников на сантиметровом уровне в будущем.