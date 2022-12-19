Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан

19 Декабря 2022, 18:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстан необходимо привлечь как минимум еще одного игрока по предоставлению услуг такси. Так считает министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что на сегодня в Казахстане предоставление услуг такси по платформе является монопольным.

«Вопрос в том, что когда один конкурент заходит, то другой конкурент начинает снижать цены, вливать в это свои средства и так далее. Поэтому или у нас должно быть антимонопольное регулирование в этом секторе, я имею ввиду антимонопольное конкретное законодательство и так далее. Или же будет второй игрок и будет рыночная конкуренция», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

В марте 2022 года с казахстанского рынка ушла китайская компания DiDi и Яндекс-Такси практически стало монополистом в этой сфере.

«К нам пришел китайский оператор DiDi, а потом ушел. Яндекс остался один. Я думаю, что если бы Didi пришел, если бы они оба работали, если бы была конкурентная среда, таких цен не было бы. Поэтому в этом контексте проводятся расследования. А мы с Didi возобновляем контакты по привлечению на наш рынок», - отметил Багдат Мусин.

По мнению министра, в Казахстан необходимо привлечь еще и других игроков по предоставлению услуг такси.

«Мы хотим понять почему он ушел и какие условия ему нужны для того, чтобы войти. (…) Такси - это не моя сфера регулирования, это сфера Министерства инноваций и инфраструктурного развития, поэтому эту работу надо провести вместе, я им готов помочь в части того, чтобы признать это частью монополии. То есть оказание услуг такси через платформы признать монопольным видом деятельности и рассматривать вопрос в другом ракурсе именно в части регулирования тарифов», - добавил Багдат Мусин.