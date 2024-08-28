Китайский нефтяной гигант может пересмотреть свою глобальную стратегию в пользу Казахстана

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) пересматривает свою глобальную стратегию, стремясь возобновить сделки, при этом сосредоточив внимание на сжижении газа и глубоководном бурении, а также на наращивании добычи на старых месторождениях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Глава исследовательского подразделения компании заявил, что с учетом санкционных ограничений в ключевых целевых странах более практичным вариантом является продление существующих контрактов, например, в Казахстане.

CNPC и ее подразделение PetroChina сталкиваются с проблемой стагнации добычи нефти внутри страны и нехваткой новых проектов для увеличения запасов. Это происходит на фоне замедления экономического роста и растущего использования электромобилей, что снижает внутренний спрос. При этом усиливающиеся геополитические барьеры ограничивают их возможности для маневра.

CNPC может вновь начать инвестировать в крупные нефтегазовые активы в качестве оператора, как это было два десятилетия назад, когда она приобрела канадскую PetroKazakhstan за $4 миллиарда и купила активы Devon Energy в Индонезии, сказал Лу Руквань, директор Института экономических и технологических исследований CNPC.

Изменение стратегии для крупнейшего в Азии производителя нефти будет возвращением к более активной политике приобретений, как например в 1990-х и 2000-х годов, когда компания расширялась в Судане и Чаде и заключала сделки с Казахстаном и Индонезией.

Лу отметил необходимость для CNPC начать новые глобальные приобретения.

CNPC может попытаться расширить свои инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) в Катаре, а также будет искать возможности на глубоководных участках в Южной Америке, прилегающих к месторождениям в Гайане, сказал он.

Он также предупредил, что с учетом санкционных ограничений в ключевых целевых странах, богатых углеводородами, таких как Венесуэла, Иран и Россия, более практичным вариантом является продление существующих контрактов, например, в Казахстане и Индонезии, срок действия которых подходит к концу.

Напомним, Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тысяч человек, 98,3% из них казахстанцы.