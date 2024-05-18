Китайский министр попал под следствие за нарушение дисциплины

Министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно заявлению, расследование в отношении Тан Жэньцзяня, который также является секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, проводят Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет.

Других подробностей не сообщается.

Партийная проверка в отношении дисциплинарных нарушений обычно ведет к коррупционному разоблачению китайских чиновников.

Тан Жэньцзянь был назначен в декабре 2020 года министром сельского хозяйства и сельских дел КНР.