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Китайский марсоход сошел на  поверхность красной планеты

Автор:  
Руслан Сулейменов
22 Мая 2021, 16:57
Китайский марсоход сошел на  поверхность красной планеты

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый китайский марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы на поверхность Марса. Об этом в субботу сообщило Национальное космическое управление Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы на поверхность Марса», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 15 мая китайский аппарат «Тяньвэнь -1» совершил посадку на поверхность Марса и доставил на планету марсоход. Марсоход займётся исследованиями грунта, ионосферы и климата и будет работать на планете 92 земных дней.

Марсоход «Чжужун» достигает 1,85 метров в высоту и весит 240 кг.


Фото: CNSA/Reuters


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