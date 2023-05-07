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Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-6» доставили на стартовую площадку

Автор:  
Руслан Сулейменов
7 Мая 2023, 13:59
Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-6» доставили на стартовую площадку Фото: издание Beijing Ribao

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ракета-носитель Long March-7 с космическим грузовым кораблем «Тяньчжоу-6» доставлена в воскресенье на стартовую площадку космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«7 мая космический грузовой корабль «Тяньчжоу-6» вместе с ракетой-носителем Long March-7 с доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку», - говорится в сообщении.

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Как указывается, все оборудование на космодроме Вэньчан находится в рабочем состоянии. Согласно плану, в ближайшее время будет проведена предстартовая проверка. Запуск планируется осуществить в ближайшие дни.

Полет космического грузовика «Тяньчжоу-6» станет первым после ввода в эксплуатацию космической станции КНР в декабре 2022 года. Ожидается, что корабль доставит находящимся на орбите тайконавтам предметы первой необходимости, экспериментальное оборудование, запасные части для технического обслуживания и другие необходимые материалы.

«Тяньчжоу-6» весом 13,5 тонн станет первым грузовым кораблем своей серии, грузоподъемность которого увеличится с 6,9 до 7,4 тонны.


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