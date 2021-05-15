Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Планируется, что марсоход под названием «Чжужун»» займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа Новости.

Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхности планеты.

Это первый случай, когда Китай высадил космический зонд на другой планете. Марсоход «Чжужун» займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.