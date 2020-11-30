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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» готовится к посадке на Луну

Автор:  
Сара Кабикызы
30 Ноября 2020, 04:15
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» готовится к посадке на Луну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запущенный 24 ноября 2020 года возвращаемый китайский космический аппарат «Чанъэ-5» выведен на орбиту Луны и готовится к совершению посадки на ее поверхность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Государственного космического управления (ГКУ) Китая.

По данным КГУ, 28 ноября 2020 года в 20:58 по пекинскому времени (18:58 по времени Нур-Султана) беспилотный корабль, находясь в 400 км от поверхности Луны, «совершил торможение», выключив двигатели. Следующая его задача – под воздействием лунной гравитации совершить мягкую посадку.

Автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» ориентировочно 2 декабря должен совершить посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия. Примерно через три недели после начала миссии «Чанъэ-5» должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.


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