Китайский инвестор построит в Казахстане заводы по переработке ТБО

В Правительстве Казахстана состоялась встреча Премьер-министра Олжаса Бектенова с секретарем партийного комитета и президентом компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао. Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере переработки и энергетической утилизации твердых бытовых отходов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

- Благодаря доверительному и конструктивному диалогу между лидерами наших стран Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпинем двустороннее сотрудничество уверенно развивается во всех отраслях экономики и выходит на новый уровень. Товарооборот Казахстана и Китая по итогам прошлого года достиг $48 млрд. Правительство прикладывает все усилия для выполнения поставленной главами наших государств задачи по удвоению объема торговли, — подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в рамках сотрудничества Казахстана и Китая реализовано 77 совместных проектов стоимостью $13,3 млрд, создано свыше 21,6 тыс. рабочих мест. Более 269 инициатив включены в перспективный портфель.

Фото: Правительство РК

Среди активно развиваемых направлений — энергетическая утилизация отходов. В настоящее время в Казахстане реализуются проекты по строительству таких заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. В регионах также внедряется механизм Waste-to-energy. China Tianying более 20 лет работает в данной сфере, располагает собственными технологическими и производственными мощностями. География деятельности компании охватывает свыше 30 стран мира, в том числе Сингапур, Мальдивы, Франция и др.

Глава China Tianying Inc. Дэбяо Цао отметил, что производственные мощности и технологические решения компании соответствуют передовым европейским экологическим стандартам.

- Мы работаем в двух направлениях: это проекты по защите экологии и развитие технологий в новой энергетике. На данный момент мощность переработки заводов компании составляет 4 тыс. тонн ТБО в сутки, в последующем показатель будет увеличен до 7 тыс. тонн в сутки. Компания работает по полному производственному циклу: от разработки технических решений и изготовления оборудования до строительства, до ввода в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания, — сказал Дэбяо Цао.

В ходе встречи внимание уделено перспективам строительства в Казахстане заводов небольшой мощности — от 250 до 500 тонн отходов в сутки. Такие решения востребованы в регионах, где объемы образования коммунальных отходов не требуют создания крупных предприятий.

На сегодня в Казахстане проекты по переработке ТБО реализуются через механизм Соглашений об инвестициях. Для проектов энергетической утилизации определен тариф на вырабатываемую электроэнергию в размере до 55 теңге за 1 кВт/ч.

По итогам встречи Премьер-министр поручил государственным органам оказать содействие в сопровождении инвестиционного проекта для своевременной реализации озвученных инициатив по внедрению в регионах современных экологических и энергетических технологий.

«Министерству экологии совместно с другими заинтересованными государственными органами в ускоренном порядке провести завершающую стадию переговоров с компанией и в течение двух недель внести на утверждение Соглашение об инвестициях, предусматривающее строительство заводов по утилизации твердых бытовых отходов как минимум в трех крупных городах Казахстана», — поручил Олжас Бектенов.

Справочно:

В прошлом году с китайскими компаниями заключены Соглашения об инвестициях и на сегодня начато строительство заводов в сфере энергетической утилизации отходов в трех городах, общей стоимостью 293,3 млрд теңге. Совокупная мощность составит 4,5 тыс. тонн отходов в сутки с выработкой 134 МВт электроэнергии и созданием свыше 300 постоянных рабочих мест.

В Алматы совместно с Junxin Environmental Protection ведется строительство завода по утилизации 2000 тонн коммунальных отходов в сутки (730 тыс. тонн в год) и выработкой 60 МВт электроэнергии. Объем инвестиций — 145,5 млрд теңге.

В Астане компанией EAST HOPE реализуется проект, предусматривающий энергетическую утилизацию отходов не менее 1500 тонн коммунальных отходов в сутки (550 тыс. тонн в год) и последующей выработкой электроэнергии 50 МВт. Общая сумма привлеченных инвестиций 94,4 млрд теңге.

В городе Шымкент совместно с Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan Co., Ltd строится завод по утилизации 1000 тонн коммунальных отходов в сутки (360 тыс. тонн в год), последующей выработкой электроэнергии 24 МВт. Привлечено порядка 54 млрд теңге инвестиций.

В настоящее время рассматриваются аналогичные проекты в Актобе, Атырау, Караганде и других городах страны.