Китайский аналог Youtube: видеоплатформа Bilibili выходит на глобальный рынок

Китайская видеоплатформа Bilibili выходит за пределы внутреннего рынка, запустив международное приложение. Для привлечения зарубежной аудитории компания предлагает облегченную регистрацию и улучшенную локализацию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Разработчики объявили о начале глобальной экспансии на официальной странице сервиса в социальной сети X. Как уточняется, приложение доступно на Android, а вскоре ожидается запуск на iOS и расширение географии присутствия.

В отличие от основной китайской версии, требующей привязки локального номера телефона и прохождения идентификации, международный сервис предлагает упрощенный процесс создания аккаунта.

— [Пользователей ждут. — прим. авт.] контент со всего мира, улучшенная локализация и простая регистрация без лишних проверок… А дальше — еще больше удобных функций, — говорится в сообщении разработчиков.

На этапе раннего доступа команда Bilibili рассчитывает на обратную связь от пользователей для устранения технических сбоев и оптимизации интерфейса.

Ранее сообщалось, что YouTube с 24 августа изменит подсчет просмотров видео.