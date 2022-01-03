Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские регуляторы намерены запретить компаниям привлекать знаменитостей для продвижения финансовых продуктов в интернете. Об этом говорится в опубликованном проекте руководства по администрированию онлайн-маркетинга финансовых продуктов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предложенным правилам, финансовым учреждениям будет запрещено привлекать «китайских мастеров исполнительского искусства» для продвижения своих финансовых продуктов. Запреты также распространятся на рекламу косметики, одежды и мобильных телефонов.

В проекте документа подчеркивается, что персонал, участвующий в онлайн-маркетинге финансовых продуктов с помощью прямых трансляций и платформ социальных сетей, должен работать в самих финансовых учреждениях и обладать соответствующей профессиональной (финансовой) квалификацией.

Нововведение является частью более широкой кампании по регулированию растущей практики обращения финансовых учреждений Китая к новым клиентам через интернет-платформы. В ноябре 2021 года китайский регулятор по ценным бумагам запретил интернет-платформам продвигать акции через прямые трансляции.