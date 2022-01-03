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Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты

3 Января 2022 10:07
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Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские регуляторы намерены запретить компаниям привлекать знаменитостей для продвижения финансовых продуктов в интернете. Об этом говорится в опубликованном проекте руководства по администрированию онлайн-маркетинга финансовых продуктов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно предложенным правилам, финансовым учреждениям будет запрещено привлекать «китайских мастеров исполнительского искусства» для продвижения своих финансовых продуктов. Запреты также распространятся на рекламу косметики, одежды и мобильных телефонов.

В проекте документа подчеркивается, что персонал, участвующий в онлайн-маркетинге финансовых продуктов с помощью прямых трансляций и платформ социальных сетей, должен работать в самих финансовых учреждениях и обладать соответствующей профессиональной (финансовой) квалификацией.

Нововведение является частью более широкой кампании по регулированию растущей практики обращения финансовых учреждений Китая к новым клиентам через интернет-платформы. В ноябре 2021 года китайский регулятор по ценным бумагам запретил интернет-платформам продвигать акции через прямые трансляции.


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Автор:

Руслан Сулейменов

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