Китайским учащимся могут запретить посещать школы, если их родители не вакцинируются от КВИ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайским учащимся могут отказать в посещении занятий в школе, если их родители не получат вакцины против коронавируса. Такие меры в преддверии нового учебного года намерены принять в ряде населенных пунктов Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Администрации городов Гуйпин и Пинлю ГЧАР КНР на днях опубликовали уведомления с требованиями к родителям учеников средней и старшей школ как можно скорее сделать прививки против коронавируса. В противном случае детям, чьи родители не вакцинировались, не разрешат посещать занятия в новом учебном году.

Аналогичные требования к учащимся школ в преддверии нового учебного года предъявлены в ряде населенных пунктов провинций Хэнань и Шэньси.

Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, в минувший вторник в материковом Китае было введено свыше 1,4 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 36 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все случаи являются ввозными из-за рубежа.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,38% пациентов, заболевших коронавирусом. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек. Показатель смертности составляет 5,32% (умерло от коронавируса 4636).