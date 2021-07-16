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    10:15, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Китайским учащимся могут запретить посещать школы, если их родители не вакцинируются от КВИ

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайским учащимся могут отказать в посещении занятий в школе, если их родители не получат вакцины против коронавируса. Такие меры в преддверии нового учебного года намерены принять в ряде населенных пунктов Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Администрации городов Гуйпин и Пинлю ГЧАР КНР на днях опубликовали уведомления с требованиями к родителям учеников средней и старшей школ как можно скорее сделать прививки против коронавируса. В противном случае детям, чьи родители не вакцинировались, не разрешат посещать занятия в новом учебном году.

    Аналогичные требования к учащимся школ в преддверии нового учебного года предъявлены в ряде населенных пунктов провинций Хэнань и Шэньси.

    Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, в минувший вторник в материковом Китае было введено свыше 1,4 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.

    За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 36 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все случаи являются ввозными из-за рубежа.

    Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,38% пациентов, заболевших коронавирусом. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек. Показатель смертности составляет 5,32% (умерло от коронавируса 4636).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Образование Мировые новости
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