Китайским учащимся могут запретить посещать школы, если их родители не вакцинируются от КВИ
Администрации городов Гуйпин и Пинлю ГЧАР КНР на днях опубликовали уведомления с требованиями к родителям учеников средней и старшей школ как можно скорее сделать прививки против коронавируса. В противном случае детям, чьи родители не вакцинировались, не разрешат посещать занятия в новом учебном году.
Аналогичные требования к учащимся школ в преддверии нового учебного года предъявлены в ряде населенных пунктов провинций Хэнань и Шэньси.
Как ранее сообщал Госкомитет по делам здравоохранения КНР, в минувший вторник в материковом Китае было введено свыше 1,4 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 36 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все случаи являются ввозными из-за рубежа.
Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,38% пациентов, заболевших коронавирусом. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек. Показатель смертности составляет 5,32% (умерло от коронавируса 4636).