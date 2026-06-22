Китайские ученые разработали новый метод получения генетически идентичных рыбок

В Китае ученые разработали новую технологию полуклонирования рыбок данио-рерио, которая может существенно ускорить генетические исследования, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Результаты работы опубликованы в журнале Cell Research.

Данио-рерио широко используются в биологии и медицине как один из основных модельных организмов для изучения развития позвоночных и механизмов различных заболеваний. Однако существующие методы получения генетически модифицированных линий этих рыб отличаются невысокой эффективностью и требуют значительных затрат времени.

Исследователи из Центра передового опыта в области молекулярной клеточной науки Китайской академии наук разработали новый способ получения полуклонированных рыбок данио-рерио. Для этого они использовали особые клетки раннего эмбриона, содержащие только половину набора генетической информации. В результате ученым удалось вырастить здоровых рыбок, способных давать потомство.

После доработки метода его эффективность выросла примерно до 30%.

Основа технологии заключается в переносе ядра такой клетки в другой эмбрион. Это позволяет получать рыбок с практически одинаковым набором наследственных признаков. Кроме того, ученые могут одновременно изменять несколько генов еще на ранней стадии развития эмбриона и затем получать рыбок с различными комбинациями нужных генетических изменений. Это значительно ускоряет создание моделей для биологических и медицинских исследований.

Это позволяет за один этап получать полуклонированных рыбок как мужского, так и женского пола с заранее заданными генотипами.

По оценке Китайской академии наук, новая технология может стать важным инструментом для генетических исследований и значительно расширить возможности изучения функций генов, развития позвоночных организмов и механизмов возникновения заболеваний.