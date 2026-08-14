Китайские ученые обнаружили волнообразные структуры во внешнем диске Млечного Пути

Китайские ученые впервые обнаружили волнообразные структуры, распространённые по внешнему диску Млечного Пути. Открытие позволяет по-новому изучить трехмерное строение нашей Галактики и процессы, влияющие на ее динамическую эволюцию, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Исследование провела команда обсерватории Purple Mountain Observatory (PMO) при Китайской академии наук. Результаты опубликованы 7 августа в журнале Nature Astronomy.

Общая форма Млечного Пути напоминает деформированную пластинку: с одной стороны она изогнута вверх, а с другой вниз. Такая крупномасштабная деформация известна как «изгиб». Однако систематических наблюдений и количественных исследований более тонких вертикальных структур внутри галактики долгое время не проводилось.

Исследователи проанализировали данные о более чем 30 тыс. молекулярных облаков, определив их положение в трехмерном пространстве. Для этого использовались результаты спектральной съемки в линии монооксида углерода (CO), полученные с помощью 13,7-метрового миллиметрового телескопа обсерватории.

Монооксид углерода — ключевой индикатор холодного молекулярного газа, исходного материала для формирования новых звезд. Исследованная выборка охватывает около половины внешнего диска Млечного Пути — на расстоянии до примерно 26 килопарсеков от центра Галактики.

На основе полученных данных ученые построили глобальную модель изгиба внешнего диска молекулярного газа. После исключения крупномасштабной деформации в структуре обнаружились отчетливые волнообразные вертикальные отклонения, напоминающие рябь на поверхности.

По словам исследователей, эти структуры могут быть проявлением крупномасштабных изгибных волн, возникающих под воздействием внешних гравитационных возмущений. Одним из возможных источников таких возмущений ученые называют взаимодействие Млечного Пути с проходящими поблизости галактиками-спутниками, включая карликовые галактики.

Таким образом, эти волнообразные структуры могут быть своего рода следами гравитационных взаимодействий, которые продолжают распространяться по внешнему диску Млечного Пути.