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Китайские космонавты вышли в открытый космос

20 Августа 2021 14:57
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Китайские космонавты вышли в открытый космос

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Не Хайшэн и Лю Бомин в пятницу утром вышли из основного модуля «Тяньхэ» в открытый космос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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Это второй раз, когда члены экипажа китайской космической станции покинули модуль для выполнения операций в рамках внекорабельной деятельности, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» был открыт Не Хайшэном в 08:38. Космонавты в скафандрах нового поколения отечественной разработки «Фэйтянь» /«Полет в космос»/ установили фиксаторы ножек и внекорабельную рабочую площадку на механическом рычаге. Далее они продолжают работу по установке другого внекорабельного оборудования при помощи механической руки, уточнили в ведомстве.

Третий член экипажа Тан Хунбо остался в модуле «Тяньхэ», чтобы оказать содействие своим коллегам.

Стыковка корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту с модулем «Тяньхэ» состоялась 17 июня. Ранее, 4 июля, Лю Бомин и Тан Хунбо успешно выполнили первую часть внекорабельной деятельности в рамках строительства китайской космической станции.


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#Китай   #Мировые новости   #Космос  
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