Китайские космонавты вышли в открытый космос
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Не Хайшэн и Лю Бомин в пятницу утром вышли из основного модуля «Тяньхэ» в открытый космос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Это второй раз, когда члены экипажа китайской космической станции покинули модуль для выполнения операций в рамках внекорабельной деятельности, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.
Люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» был открыт Не Хайшэном в 08:38. Космонавты в скафандрах нового поколения отечественной разработки «Фэйтянь» /«Полет в космос»/ установили фиксаторы ножек и внекорабельную рабочую площадку на механическом рычаге. Далее они продолжают работу по установке другого внекорабельного оборудования при помощи механической руки, уточнили в ведомстве.
Третий член экипажа Тан Хунбо остался в модуле «Тяньхэ», чтобы оказать содействие своим коллегам.
Стыковка корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту с модулем «Тяньхэ» состоялась 17 июня. Ранее, 4 июля, Лю Бомин и Тан Хунбо успешно выполнили первую часть внекорабельной деятельности в рамках строительства китайской космической станции.
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