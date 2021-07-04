Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китайские космонавты вышли в открытый космос для работ вне станции

4 Июля 2021, 17:43
Китайские космонавты вышли в открытый космос для работ вне станции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 11:02 воскресенья по пекинскому времени китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из узловой кабины основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Лю Бомин открыл дверцу люка узловой кабины в воскресенье в 08:11 утра, согласно данным вышеупомянутой канцелярии.

Космонавты одеты в космические скафандры для внекорабельной деятельности нового поколения китайского производства под названием «Фэйтянь» («Полет в космос»). Лю Бомин и Тан Хунбо, находясь в открытом космосе, выполнили ряд задач, включая установку удерживающих устройств для ног и внекорабельной рабочей площадки на механическом рычаге.

С помощью механического рычага они продолжают совместно выполнять работу по сборке соответствующего внекорабельного оборудования космической станции.

Третий космонавт Не Хайшэн остается в основном модуле, оказывая Лю Бомину и Тан Хунбо содействие в осуществлении внекорабельной деятельности.


Освоение космоса   Китай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов