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Китайские космонавты совершили первый выход в открытый космос

Автор:  
Сара Кабикызы
10 Февраля 2023, 16:11
Китайские космонавты совершили первый выход в открытый космос

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 февраля 2023 года, в истории китайской космонавтики знаменательная дата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые после того, как завершилось строительство китайской космической станции «Тяньгун», космонавты, которые находятся на его борту с 30 ноября 2022 года, совершили свой первый выход в открытый космос.

По информации «Синьхуа» члены экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» успешно справились с задачей.

Космонавты Фэй Цзюньлун и Чжан Лу вышли в открытый космос, а третий член экипажа Дэн Цинмин находился внутри космической станции и обеспечивал поддержку работы своих товарищей по экипажу в космосе.

Во время внекорабельной деятельности, которая длилась около семи часов, космонавты выполнили несколько задач, включая установку дополнительных насосов за пределами лабораторного модуля «Мэнтянь».

После этого Фэй Цзюньлун и Чжан Лу благополучно вернулись в лабораторный модуль «Вэньтянь».

Как стало известно, экипажу «Шэньчжоу-15» в течение полугодовой вахты на орбите предстоит выполнить несколько выходов в открытый космос.


Фото: news.cn




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