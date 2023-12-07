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    18:57, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Китайские компании заинтересовались проектами развития транспортной инфраструктуры РК

    Китайские компании заинтересовались в проектами развития транспортной инфраструктуры РК
    Фото: Министерство транспорта РК

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев встретился с представителями крупных китайских компаний в сфере транспортной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе встречи обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.

    В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий, а China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.

    В свою очередь представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.

    Теги:
    Правительство Морской порт Китай Транспорт Экономика Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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