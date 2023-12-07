Китайские компании заинтересовались проектами развития транспортной инфраструктуры РК

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев встретился с представителями крупных китайских компаний в сфере транспортной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.

В частности, представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий, а China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык.

В свою очередь представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.