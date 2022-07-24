24 Июля 2022 08:13

Китайские эпидемиологи опровергли фейки о вакцинации против коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация от коронавируса не вызывает лейкемии и диабета, не может влиять на геном человека, не приводит к феномену «антителозависимое усиление инфекции» (ADE). Об этом в ходе брифинга заявил академик Китайской академии наук Ван Фушэн, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Китайский эпидемиолог отметил, что китайские инактивированные вакцины против коронавируса безопасны и одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения и допущены к использованию регуляторами более 100 стран мира.

Он также подчеркнул, что клинические наблюдения и статистика показывают, что количество консультаций и госпитализаций по поводу диабета и лейкемии было в основном одинаковым в течение четырех лет до и после вспышки эпидемии коронавируса, без существенных изменений. Это свидетельствует о том, что вакцинация против коронавируса не вызывает развития лейкемии и диабета.

В настоящее время уровень вакцинации детей в возрасте 3-12 лет и подростков 12-17 лет составляет 90 - 100%. В общей сложности в Китае вакцинировано 250 млн детей и подростков.







