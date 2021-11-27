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Китайские эксперты призывают не паниковать в связи выявлением нового штамма коронавируса

27 Ноября 2021 12:14
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Китайские эксперты призывают не паниковать в связи выявлением нового штамма коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Китайские эксперты считают, что не следует паниковать в связи обнаружением нового штамма COVID-19, известным как B.1.1.529., поскольку большое количество мутаций не обязательно указывает на высокую инфекционность. Об этом пишет издание «Хуанцю Шибао», передает МИА «Казинформ».

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По словам профессора Гонконгского университета Цзинь Дунъянь, общественность должна быть бдительной к новому штамму коронавируса, но паники тут быть не должно. «Нет никаких данных или доказательств о его глобальной угрозе и влиянии на вакцины», - цитирует эксперта издание «Хуанцю Шибао».

Китайский иммунолог Чжуан Шилихэ полагает, что такой мощный и доминирующий в мире «дельта-штамм» коронавируса, вытеснивший все обнаруженные до него штаммы (Гамма, Бета и Альфа) встречается крайне редко. В этой связи, по его мнению, «новому штамму будет труднее стать мощнее чем «дельта».

В минувший четверг в Специальном административном районе Сянган (Гонконг) выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса.

Начиная с субботы, администрация САР Сянган ужесточает карантинные меры в отношении жителей Гонконга, прибывающих из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних трех недель находились в вышеуказанных странах, включая ЮАР.



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#Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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