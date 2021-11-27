Китайские эксперты призывают не паниковать в связи выявлением нового штамма коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Китайские эксперты считают, что не следует паниковать в связи обнаружением нового штамма COVID-19, известным как B.1.1.529., поскольку большое количество мутаций не обязательно указывает на высокую инфекционность. Об этом пишет издание «Хуанцю Шибао», передает МИА «Казинформ».

По словам профессора Гонконгского университета Цзинь Дунъянь, общественность должна быть бдительной к новому штамму коронавируса, но паники тут быть не должно. «Нет никаких данных или доказательств о его глобальной угрозе и влиянии на вакцины», - цитирует эксперта издание «Хуанцю Шибао».

Китайский иммунолог Чжуан Шилихэ полагает, что такой мощный и доминирующий в мире «дельта-штамм» коронавируса, вытеснивший все обнаруженные до него штаммы (Гамма, Бета и Альфа) встречается крайне редко. В этой связи, по его мнению, «новому штамму будет труднее стать мощнее чем «дельта».

В минувший четверг в Специальном административном районе Сянган (Гонконг) выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса.

Начиная с субботы, администрация САР Сянган ужесточает карантинные меры в отношении жителей Гонконга, прибывающих из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних трех недель находились в вышеуказанных странах, включая ЮАР.



