Китайские археологи нашли древние наскальные рисунки в Тибете

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские археологи нашли древние наскальные рисунки и каменные орудия в ходе археологической исследовательской миссии вблизи озера Намцо в Тибете. Об этом сообщила газета «Жэньмин жибао» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что научная экспедиция началась в августе текущего года. Научно-экспедиционная группа провели комплексные и системные исследования наскальных рисунков в вблизи озера Намцо и в пещере, расположенной в его окрестностях, а также на скалах в пустыне на севере Тибета.

Китайские археологи нашли на севере Тибета много культурных артефактов, таких, как каменные орудия, каменные надгробия, жертвенные принадлежности, а также исторические места. Только на острове Заши в середине озера Намцо археологи выявили наскальные рисунки в 53 местах.

Археологи сообщают, что цветные рисунки в пещерах на острове Заши выполнены, в основном, минеральными пигментами. Большая часть рисунков красного цвета, но встречается, в небольшом количестве, и черного цвета.

Рисунки, в основном, изображают сцены охоты, пастьбы животных, принесения животных в жертву, поединки, погребение, поклонения божеству и другое.

Высота рисунка на самом большом камне, найденном в ходе научного исследования, составляет 65 см, ширина 48 см, на рисунке изображено человеческое лицо. Это, в настоящее время, самый большой рисунок, найденный в Тибете. Археологи предполагают, что эти рисунки могли быть выполнены около 1 800 лет назад. Ученые считают, что научные исследования доказывают связи между кочевыми народами, обитавшими на Тибетском плато, и другими этническими группами.