РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Китайские археологи нашли древние наскальные рисунки в Тибете

    None
    None
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские археологи нашли древние наскальные рисунки и каменные орудия в ходе археологической исследовательской миссии вблизи озера Намцо в Тибете. Об этом сообщила газета «Жэньмин жибао» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что научная экспедиция началась в августе текущего года. Научно-экспедиционная группа провели комплексные и системные исследования наскальных рисунков в вблизи озера Намцо и в пещере, расположенной в его окрестностях, а также на скалах в пустыне на севере Тибета.

    Китайские археологи нашли на севере Тибета много культурных артефактов, таких, как каменные орудия, каменные надгробия, жертвенные принадлежности, а также исторические места. Только на острове Заши в середине озера Намцо археологи выявили наскальные рисунки в 53 местах.

    Археологи сообщают, что цветные рисунки в пещерах на острове Заши выполнены, в основном, минеральными пигментами. Большая часть рисунков красного цвета, но встречается, в небольшом количестве, и черного цвета.

    Рисунки, в основном, изображают сцены охоты, пастьбы животных, принесения животных в жертву, поединки, погребение, поклонения божеству и другое.

    Высота рисунка на самом большом камне, найденном в ходе научного исследования, составляет 65 см, ширина 48 см, на рисунке изображено человеческое лицо. Это, в настоящее время, самый большой рисунок, найденный в Тибете. Археологи предполагают, что эти рисунки могли быть выполнены около 1 800 лет назад. Ученые считают, что научные исследования доказывают связи между кочевыми народами, обитавшими на Тибетском плато, и другими этническими группами.


    Теги:
    Китай Археология Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!