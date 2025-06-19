Китайская система CIPS запустила сервис международных аккредитивов в юанях

По сообщениям местных СМИ, CIPS в Шанхае в рамках China International Financial Exhibition 2025 запустила услугу международного аккредитива, деноминированного в юанях. Тем самым китайская система банковских переводов вводит услугу для поддержки субъектов рынка, осуществляющих международные торговые расчеты в юанях. Это также позволит предоставлять трансграничные финансовые услуги для глобальной торговли.

В рамках мероприятия в Шанхае к системе CIPS подключились новые прямые участники, в их числе «Элдик Банк» (Кыргызстан). Народный банк Китая (НБК, Центробанк) запустил CIPS для трансграничных операций в юанях в 2015 году.

По состоянию на май этого года CIPS обработала различных платежных операций на сумму около $94 трлн. К системе CIPS подключено 1683 прямых и косвенных участников, а сфера услуг системы охватывает более 4900 банковских учреждений со статусом юридического лица в более чем 180 странах мира.