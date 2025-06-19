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    04:21, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Китайская система CIPS запустила сервис международных аккредитивов в юанях

    Китайская система банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) в среду запустила сервис международных аккредитивов в юанях, передает агентство Kazinform.

    Китайская система CIPS запустила сервис международных аккредитивов в юанях
    Фото: jingji.cctv.com

    По сообщениям местных СМИ, CIPS в Шанхае в рамках China International Financial Exhibition 2025 запустила услугу международного аккредитива, деноминированного в юанях. Тем самым китайская система банковских переводов вводит услугу для поддержки субъектов рынка, осуществляющих международные торговые расчеты в юанях. Это также позволит предоставлять трансграничные финансовые услуги для глобальной торговли.

    В рамках мероприятия в Шанхае к системе CIPS подключились новые прямые участники, в их числе «Элдик Банк» (Кыргызстан). Народный банк Китая (НБК, Центробанк) запустил CIPS для трансграничных операций в юанях в 2015 году.

    По состоянию на май этого года CIPS обработала различных платежных операций на сумму около $94 трлн. К системе CIPS подключено 1683 прямых и косвенных участников, а сфера услуг системы охватывает более 4900 банковских учреждений со статусом юридического лица в более чем 180 странах мира.

    Теги:
    Китай Мировая экономика Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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