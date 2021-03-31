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    10:31, 31 Март 2021 | GMT +6

    Китайская роза, финик, фиалки - осужденный выращивает цветы в павлодарской колонии

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В колонии Павлодара мужчина выращивает цветы и деревья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В учреждении средней безопасности 63-летний осуждённый ухаживает за комнатными растениями, поливает, рассаживает», - сообщила журналистам пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    По её данным, в библиотеке и отряде он посадил китайскую розу, лимон, денежное дерево и много других красивых растений.

    «Цветы как люди. Когда я был на воле, видел эксперимент, когда для одних одинаковых цветов ставили классическую музыку, а для других нет. И те, что росли в музыке, выглядели намного лучше», - рассказывает заключенный.

    Мужчина сказал, что у него было две дачи, где росло много цветов, овощи и фрукты. Если некоторые люди на свои дачи ездят работать, то он там морально отдыхал. Попав в колонию, осуждённый обратился к администрации с просьбой разрешить ему ухаживать за цветами в учреждении. Ему позволили это делать, что стало отдушиной для заключённого в месте лишения свободы.

    «Воспитательная работа с осуждёнными проводится индивидуально; кроме цветов, некоторые увлекаются музыкой, владеют игрой на музыкальных инструментах, кто-то поет, кто-то учит казахский язык. Мы стараемся привлекать их к любой воспитательной деятельности, чтобы сформировать законопослушное поведение; есть осуждённые, которые увлекаются чтением книг - в библиотеке имеется более 7 тысяч книг», - сказал заместитель начальника учреждения Болатбек Тулеубаев.

    Сейчас тюремный цветочник ждёт цветения фиалок и готовит землю для новых сортов цветов. До конца срока ему осталось больше трёх лет, сообщили в ведомстве.

    Фото ДУИС по Павлодарской области


    Теги:
    Пенитенциарная система Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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