Китайская международная выставка импорта укрепляет сотрудничество с Центральной Азией

Мероприятие, организованное ООН в Женеве 25 июня под лозунгом «Совместная работа по реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года — как помогает Китайская международная выставка импортных товаров», продемонстрировало ее роль в содействии инклюзивному росту.

На мероприятии представители компаний dōTERRA и Warmpaca рассказали о том, как CIIE открыла для них двери на китайский рынок. С 2018 года dōTERRA сотрудничает с провинцией Гуйчжоу в рамках КМВИ, используя инновации для повышения ценности традиционных китайских растений и доходов местных фермеров. Компания Warmpaca добилась прорыва на первой КМВИ. Благодаря партнерству с более чем 1000 семей, занимающихся производством изделий из шерсти альпаки ручной работы, она успешно вышла на китайский и мировой рынки, создав рабочие места и расширив возможности местных сообществ.

С приближением выставки подготовка вступила в новую динамичную фазу. 22 мая в Чунцине прошло специальное мероприятие по налаживанию деловых контактов, в котором приняли участие почти 40 экспонентов и более 110 местных покупателей. Мероприятие заложило прочную основу для углубления сотрудничества в преддверии КМВИ.

На сегодня для проведения выставки КМВИ в этом году забронировано более 280 000 квадратных метров выставочной площади. В этом году планировка выставки была дополнительно оптимизирована, чтобы сделать акцент на инновациях, передовых технологиях и новейших услугах.

Используя этот импульс, предстоящий саммит Китай-Центральная Азия будет способствовать расширению обменов и сотрудничества. Являясь постоянными участниками КМВИ, страны Центральной Азии продолжают укреплять связи с Китаем через эту ключевую платформу. Например, на седьмой КМВИ казахстанские предприятия приняли участие в беспрецедентном масштабе, представив китайскому рынку более широкий ассортимент высококачественной продукции.

Предстоящая восьмая КМВИ привлечет более широкий круг экспонентов, профессиональных покупателей и посетителей из различных секторов. В то же время HQF станет ключевой площадкой для диалога по вопросам открытой экономики и инклюзивной глобализации. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт КМВИ.