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Китайская компания заинтересована в производстве лифтового оборудования в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 17:17
Китайская компания заинтересована в производстве лифтового оборудования в Казахстане Фото: пресс-служба МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по делам строительства и ЖКХ провел переговоры о сотрудничестве с компаниями Германии, КНР И США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Китайская компания заинтересована в производстве лифтового оборудования в Казахстане. В рамках Астанинского экономического форума председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК встретился с руководителем международной компании по производству лифтового оборудования Jiangsu WELM Technology Co., Ltd», - говорится в сообщении МИИР РК.

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Тимур Карагойшин отметил большие перспективы развития производства лифтового оборудования в республике в связи с ростом объемов строительства и износа лифтового хозяйства. Запуск нового производства позволил бы Казахстану самостоятельно закрывать основные потребности в лифтах.

Луо Пинхуэй выразил благодарность за возможность сотрудничества в целях развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и подчеркнул, что хайнаньская компания располагает собственным центром исследований и разработок в г.Шанхай.

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Кроме того, комитетом проведен ряд встреч с компаниями Германии и США по вопросам взаимного сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, а также внедрения автоматизированных строительных процессов.

Так, например, германская Saertex занимается разработкой технологий бестраншейного ремонта трубопроводов и предлагает новые материалы на основе наноматериалов для санации труб.

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На встрече с представителями строительной компании Bechtel International (США) достигнута договоренность о взаимодействии с лондонским подразделением для более подробного обсуждения перспективных проектов строительства водоочистных сооружений.

Американская корпорация Honeywell поделилась опытом работы с крупными производителями и предложила включить оборудование и IT-технологии в сборники сметных норм и расценок на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования.

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Китай   МИИР РК  
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