Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопросы журналистов касательно подрядчика по строительству LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть генеральный подрядчик – это китайская компания, она будет продолжать строительство этого объекта. Она же и заказывает подвижной состав. Генподрядчик определен, он и будет завершать этот объект», - сказал Женис Касымбек после встречи с предпринимателями города.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что LRT будет достроено до конца 2024 года. В конце прошлого года сообщалось, что на проект уже было выделено свыше 1 млрд долларов. Еще нужно 580 млн долларов.

Как сообщал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, на строительство LRT планируется выделить 50 млрд тенге.

«LRT будет достроено. Соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем, как оператор, 50 миллиардов тенге на продолжение строительства LRT. Строительство мы обсуждали с акиматом города. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов», - отметил министр.

