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    Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

    30 Марта 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопросы журналистов касательно подрядчика по строительству LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть генеральный подрядчик – это китайская компания, она будет продолжать строительство этого объекта. Она же и заказывает подвижной состав. Генподрядчик определен, он и будет завершать этот объект», - сказал Женис Касымбек после встречи с предпринимателями города.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что LRT будет достроено до конца 2024 года. В конце прошлого года сообщалось, что на проект уже было выделено свыше 1 млрд долларов. Еще нужно 580 млн долларов.

    Как сообщал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, на строительство LRT планируется выделить 50 млрд тенге.

    «LRT будет достроено. Соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем, как оператор, 50 миллиардов тенге на продолжение строительства LRT. Строительство мы обсуждали с акиматом города. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов», - отметил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт
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