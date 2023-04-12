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Китайская компания Alibaba выпустит свой чатбот - конкурента ChatGPT

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 10:22
Китайская компания Alibaba выпустит свой чатбот - конкурента ChatGPT Фото: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник китайский технологический гигант Alibaba продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта - собственную версию технологии, на которой работает чатбот ChatGPT, - и заявила, что в ближайшем будущем она будет интегрирована во все приложения компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В компании заявили, что собираются интегрировать чатбот Tongyi Qianwen в продукцию Alibaba в ближайшем будущем, но не уточнили, когда именно. Название бота Tongyi Qianwen можно перевести как «искать ответ, задавая тысячу вопросов».

В начале этого года Alibaba сообщила, что работает над созданием конкурента ChatGPT.

«Мы находимся на переломном технологическом этапе, движимом генеративным искусственным интеллектом и облачными вычислениями», - заявил председатель и главный исполнительный директор Alibaba Дэниел Чжан в связи с запуском Tongyi Qianwen.

Компания заявила, что Tongyi Qianwen, способный работать как на английском, так и на китайском языке, сначала появится в DingTalk - офисном приложении Alibaba для обмена сообщениями. Бот будет расшифровывать и записывать разговоры на рабочих совещаниях и встречах, составлять деловые заметки и писать электронные письма.

Новый ИИ также интегрируют в Tmall Genie - прибор, похожий на домашний голосовой помощник Alexa от компании Amazon.

Подразделение облачного компьютинга Alibaba планирует открыть доступ к Tongyi Qianwen для клиентов, чтобы они могли создавать собственные специализированные большие языковые модели. Регистрация пользователей Tongyi Qianwen началась в пятницу.

Эта технология внесет большие изменения в то, как мы работаем и как живем, убежден генеральный директор компании Дэниел Чжан.

В последние несколько месяцев технологические компании по всему миру кинулись догонять ChatGPT, разработанный компанией OpenAI при поддержке Microsoft, и представили свои собственные чат-боты.

ChatGPT может отвечать на вопросы, используя естественный, «человеческий» язык, а также имитировать другие стили письма, используя в качестве базы данных содержимое интернета до 2021 года включительно.

Microsoft потратила миллиарды долларов на эту технологию и в феврале встроила ее в свою собственную поисковую систему Bing, а теперь собирается включить ее и в свои офисные продукты - Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Свой чатбот Bard недавно представила и Google.

Крупнейший китайский поисковик Baidu Inc в начале этого года анонсировал свой чатбот Ernie Bot, хотя пока доступ к нему открыт только для бета-тестеров.

В понедельник китайская компания SenseTime представила несколько новых продуктов с использованием искусственного интеллекта, включая чат-бот под названием SenseChat.

Чжан сказал, что Alibaba и другие компании, работающие над моделями ИИ, находятся на «стартовой линии» нового феномена. «Мы все хотим использовать эту возможность», - сказал он.

Опасный интеллект

Во вторник китайский интернет-регулятор представил проект мер по контролю за искусственным интеллектом.

Как заявило китайское управление по киберпространству, согласно новым правилам, компании будут нести ответственность за легитимность данных, используемых для обучения технологии. У жителей Китая есть время до 10 мая, чтобы высказать свое мнение по поводу этих предложений.

В марте группа видных представителей технологической индустрии призвала временно приостановить обучение мощных систем искусственного интеллекта, высказав опасения, что неконтролируемое развитие подобных технологий может представлять угрозу человечеству.

Среди прочих, открытое письмо с предупреждением об угрозах, которые потенциально несет внедрение ИИ, подписали генеральный директор Twitter Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк.

Авторы утверждают, что гонка по разработке систем ИИ выходит из-под контроля, и предлагают сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны и применены надежные протоколы безопасности.

Авторы письма - не единственные, кто в последнее время выражает опасения по поводу бесконтрольного развития технологий ИИ.

Озабоченность по поводу этических и юридических последствий применения передовых технологий вроде ChatGPT выразило полицейское подразделение Евросоюза Европол, заявив, что потенциально эти системы могут использоваться для разных типов интернет-мошенничества - от фишинга до киберпреступлений, а также распространения дезинформации.

В недавнем отчете инвестиционного банка Goldman Sachs говорится, что со временем искусственный интеллект сможет заменить 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

В начале апреля Италия стала первой западной страной, заблокировавшей ChatGPT, при этом орган по защите данных страны сослался на проблемы конфиденциальности.


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