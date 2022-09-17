Китай запустит коммерческие космические туры в 2025 году

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай планирует запустить коммерческие космические туры в 2025 году. При этом цена билета составит в пределах 2 - 3 млн юаней ($286,4 тыс.-$429,6 тыс.), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение издания Хуанцю Шибао.

По его информации, коммерческий космический сектор Китая начнет организовать суборбитальные космические полеты в 2025 году. При этом цена билета составит в пределах 2 - 3 млн юаней ($286,4 тыс. – $429,6 тыс.).

Как пишет издание, общий объем китайского рынка коммерческой аэрокосмической отрасли может достичь 100 млрд юаней (около $14,3 млрд) к 2030 году.

В 2021 году в Китае насчитывалось более 370 предприятий, занимающихся производством спутников, запуском ракет и предоставляющих услуги клиентам на базе орбитальных спутников.

Ранее компания Virgin Galactic объявила об открытии космических полетов по цене $450 тыс. за один билет.

Фото: China Daily / Reuters