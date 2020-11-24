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Китай запустил зонд для сбора грунта на Луне

Автор:  
Руслан Сулейменов
24 Ноября 2020, 08:53
Китай запустил зонд для сбора грунта на Луне

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай во вторник с космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань (Южный Китай) успешно запустил ракету «Чанчжэн-5» с зондом «Чанъэ-5» для исследования Луны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Государственного космического управления (ГКУ) КНР.

Миссия данного зонда состоит в сборе и доставке на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Ожидается, что лунный зонд «Чанъэ-5» доставит на Землю порядка 2 кг образцов лунного грунта.

Согласно расчетам, космический аппарат совершит посадку на поверхности Луны в начале декабря текущего года. В целом полет зонда продлится более 20 дней.

Зонд «Чанъэ-5», общая масса которого составляет 8,2 тонны, состоит из орбитального, спускаемого, возвращаемого и взлетного модулей.

По словам представителя Центра исследования Луны и космической инженерии ГКУ Пэй Чжаоюй, эта «миссия заложит фундамент для перспективного полета космонавтов на Луну и освоения глубокого космоса, таких как отбор проб и взлет с Марса, астероидов и других небесных тел».

«Сложный технологический подход, заключающийся в совершении стыковки модулей зонда «Чанъэ-5» на окололунной орбите позволит заложить технологическую основу для пилотируемых лунных миссий», - отметил китайский эксперт.

Напомним, что китайская программа по исследованию Луны запущена в 2004 году. Она состоит из трех этапов: облета Луны, посадки на ее поверхности и доставки на Землю образцов лунного грунта.


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