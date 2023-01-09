Китай запустил в космос три новых спутника

9 Января 2023, 08:41

ВЭНЬЧАН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – В понедельник Китай успешно отправил в космос три новых спутника с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань /Южный Китай/, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Спутники «Шицзянь-23», «Шиянь-22А» и «Шиянь-22Б» были запущены с помощью модифицированной версии ракеты-носителя «Чанчжэн-7» в 06:00 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированные орбиты.

Спутник «Шицзянь-23» в основном используется для проведения научных испытаний и технической проверки, в то время как спутники «Шиянь-22А» и «Шиянь-22Б» служат для проведения на орбите проверочных испытаний новых технологий, включая мониторинг космической среды.

Этот запуск стал 459-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Фото: eldiariony.com