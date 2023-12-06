Китай запустил в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

Первая в мире АЭС 4-го поколения с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором «Шидаовань» официально введена в эксплуатацию в Китае. Об этом сообщило в среду Государственное энергетическое управление КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечается в сообщении, АЭС 4-го поколения с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором «Шидаовань» после успешного завершения испытания в течение 168 часов непрерывной работы официально введена в коммерческую эксплуатацию.

В сообщении подчеркивается, что ввод данного проекта свидетельствует о том, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень.

Кроме того, уточняется, что наиболее заметным преимуществом высокотемпературного газоохлаждаемого реактора является присущая ему безопасность в области производства электроэнергии, в этой связи, открываются широкие перспективы коммерческого применения указанных АЭС.

Согласно данным Белой книги «Ядерная безопасность Китая», к июню 2019 года в Китае насчитывалось 47 действующих промышленных ядерных реакторов. Также 11 блоков находились в стадии строительства.

В документе сообщается, что на июнь 2019 года в 72 университетах Китая действуют программы по ядерной инженерии, из них в 47 есть отдельные школы по ядерной науке.

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