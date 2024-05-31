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    04:41, 31 Май 2024 | GMT +6

    Китай запустил спутник связи для Пакистана

    Китай запустил спутник связи для Пакистана
    Фото: freepik.com

    Китай запустил спутник связи, предназначенный для Пакистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

    — Китай успешно запустил многоцелевой спутник связи для Пакистана с помощью ракеты-носителя Long March-3B, — говорится в сообщении.

    Запуск состоялся в 20:12 по пекинскому времени (15:12 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

    В сообщении отмечается, что спутник вышел на запланированную орбиту. Запуск стал 524-м для ракет-носителей Long March.

    Пакистанский многоцелевой спутник связи был разработан Академией китайских космических наук и технологий. Он использует усовершенствованную спутниковую платформу связи Dongfanghong-4. Спутник рассчитан на 15 лет работы на геосинхронной орбите над экватором, которая должна охватывать Пакистан и прилегающие районы. Спутник будет предоставлять пользователям в регионе различные услуги, такие как телевидение, радиовещание, улучшенная региональная связь, широкополосная связь с высокой пропускной способностью и улучшенная навигация.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Китай ТАСС Связь, ТВ, IT КНР Пакистан Мировые новости Космос
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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