Китай запустил спутник связи для Пакистана

Китай запустил спутник связи, предназначенный для Пакистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

— Китай успешно запустил многоцелевой спутник связи для Пакистана с помощью ракеты-носителя Long March-3B, — говорится в сообщении.

Запуск состоялся в 20:12 по пекинскому времени (15:12 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

В сообщении отмечается, что спутник вышел на запланированную орбиту. Запуск стал 524-м для ракет-носителей Long March.

Пакистанский многоцелевой спутник связи был разработан Академией китайских космических наук и технологий. Он использует усовершенствованную спутниковую платформу связи Dongfanghong-4. Спутник рассчитан на 15 лет работы на геосинхронной орбите над экватором, которая должна охватывать Пакистан и прилегающие районы. Спутник будет предоставлять пользователям в регионе различные услуги, такие как телевидение, радиовещание, улучшенная региональная связь, широкополосная связь с высокой пропускной способностью и улучшенная навигация.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.