Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

29 Ноября 2022, 21:48

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай во вторник запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

29 ноября в 23:08 по пекинскому времени ракета-носитель Long March-2F с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-15» стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая.

Корабль доставит на орбиту трех космонавтов. Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-15» проведет на орбите около шести месяцев.

В течение пяти – десяти дней два экипажа будут находиться на орбитальной станции вместе, после смены трое тайконавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

Экипаж «Шэньчжоу-15» завершит строительство первой орбитальной станции КНР. Основной модуль и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь» уже состыкованы и работают в штатном режиме.

Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет. К настоящему времени на станции побывало три экипажа из трех человек каждый.

Фото: «Синьхуа»