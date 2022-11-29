Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

29 Ноября 2022, 21:48
Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай во вторник запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

29 ноября в 23:08 по пекинскому времени ракета-носитель Long March-2F с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-15» стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая.

Корабль доставит на орбиту трех космонавтов. Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-15» проведет на орбите около шести месяцев.

В течение пяти – десяти дней два экипажа будут находиться на орбитальной станции вместе, после смены трое тайконавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

Экипаж «Шэньчжоу-15» завершит строительство первой орбитальной станции КНР. Основной модуль и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь» уже состыкованы и работают в штатном режиме.

Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет. К настоящему времени на станции побывало три экипажа из трех человек каждый.


Фото: «Синьхуа»
Теги:
Новости по теме
Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом скорректировали в Пекине и Урумчи
В Пекине и Урумчи скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
Читайте также
Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов
Казахстан прорабатывает открытие третьего железнодорожного перехода с Китаем
Число выявленных за сутки заболевших ковидом в КНР обновило рекорд
Китай 29 ноября запустит пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции
Массовые протесты против антиковидных мер прошли в Пекине
Землетрясение в 5,4 балла произошло на территории Китая
33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае
Новости партнеров
Популярное
1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ

Лента новостей