Китай запустил первый пилотируемый космический корабль для строительства орбитальной станции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту стартовал в четверг утром с космодрома «Цзюцюань» в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Прямую трансляцию пуска корабля осуществляло Центральное телевидение Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» был осуществлен 17 июня в 09:22 по местному времени с космодрома «Цзюцюань». Для вывода аппарата на орбиту использована ракета-носитель CZ-2F. Нынешний запуск «Шэньчжоу-12» - первый за последние пять лет. Последняя пилотируемая космическая миссия была осуществлена в 2016 году.

Главная задача миссии – обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите китайской космической станции.

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем космической станции «Тяньхэ» и образует орбитальный комплекс с этим модулем и грузовым кораблем «Тяньчжоу-2». После чего космонавты переместятся с борта корабля «Шэньчжоу-12» в основной модуль и останутся на орбите в течение трех месяцев.

Базовый модуль «Тяньхэ» для космической станции был запущен в космос в апреле, а грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» - в мае текущего года.