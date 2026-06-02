Китай запустил первый онлайн-магазин с системой Tax Free

В Пекине открылся первый в стране цифровой магазин с возможностью возврата налогов для иностранных туристов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Проект реализован на базе одной из крупнейших китайских платформ электронной коммерции JD. Инициатива призвана упростить процедуру администрирования сборов для зарубежных гостей и стимулировать внутреннее потребление.

Интегрированный в маркетплейс сервис максимально автоматизирует процесс, позволяя покупателю лишь выбрать продукцию с маркировкой «departure tax refund» и указать свои паспортные данные и дату въезда в КНР. После этого система самостоятельно сформирует электронное заявление на возврат налога.

Ассортимент онлайн-магазина включает около 300 подкатегорий в шести ключевых группах товаров, среди которых мобильная связь, цифровая и бытовая техника, компьютеры, а также офисные принадлежности.

В JD планируют расширить ассортимент программы, отдавая приоритет качественной продукции местного производства, высокотехнологичным товарам, традиционным брендам и сувенирам на основе культурного наследия КНР.

Ранее сообщалось, что Китай упрощает Tax Free для иностранных туристов.