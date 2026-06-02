KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Китай запустил первый онлайн-магазин с системой Tax Free

    В Пекине открылся первый в стране цифровой магазин с возможностью возврата налогов для иностранных туристов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily.

    Китай запустил первый онлайн-магазин с системой Tax Free
    Фото: Xinhua

    Проект реализован на базе одной из крупнейших китайских платформ электронной коммерции JD. Инициатива призвана упростить процедуру администрирования сборов для зарубежных гостей и стимулировать внутреннее потребление.

    Интегрированный в маркетплейс сервис максимально автоматизирует процесс, позволяя покупателю лишь выбрать продукцию с маркировкой «departure tax refund» и указать свои паспортные данные и дату въезда в КНР. После этого система самостоятельно сформирует электронное заявление на возврат налога.

    Ассортимент онлайн-магазина включает около 300 подкатегорий в шести ключевых группах товаров, среди которых мобильная связь, цифровая и бытовая техника, компьютеры, а также офисные принадлежности.

    В JD планируют расширить ассортимент программы, отдавая приоритет качественной продукции местного производства, высокотехнологичным товарам, традиционным брендам и сувенирам на основе культурного наследия КНР.

    Ранее сообщалось, что Китай упрощает Tax Free для иностранных туристов.

    Китай Торговля В мире Налоги
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор