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Китай запустил новый спутник для предупреждения стихийных бедствий
13 Октября 2022, 10:27

Китай запустил новый спутник для предупреждения стихийных бедствий

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый спутник для предупреждения стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями запущен в четверг с космодрома Тайюань китайской провинции Шаньси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Государственного космического управления КНР.

Запуск спутника «S-SAR01» осуществлен в четверг в 06:53 по местному времени при помощи ракеты-носителя «March-2C». Основными пользователями спутника станут министерства по управлению чрезвычайными ситуациями, экологии и окружающей среды КНР.

Как отмечается в сообщении космического ведомства, спутник, получая данные радиолокационного изображения S-диапазона с разрешением 5 метров, сможет предупреждать о стихийных бедствиях. Данные, получаемые со спутника, планируется использовать в таких сферах, как охрана природных и водных ресурсов, сельское и лесное хозяйство, мониторинг землетрясений.


Фото: cnsa.gov.cn


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