Китай запустил новый экспериментальный спутник

16 Декабря 2022, 18:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 декабря с космодрома Сичан, расположенного в Юго-Западном Китаев, провинции Сычуань, успешно стартовал новый экспериментальный китайский спутник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Запуск спутника «Шиянь-21» был осуществлен в 14:17 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11» («Великий поход-11»). Космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Фото Синьхуа.