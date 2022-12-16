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Китай запустил новый экспериментальный спутник

16 Декабря 2022, 18:48
Китай запустил новый экспериментальный спутник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 декабря с космодрома Сичан, расположенного в Юго-Западном Китаев, провинции Сычуань, успешно стартовал новый экспериментальный китайский спутник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Запуск спутника «Шиянь-21» был осуществлен в 14:17 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11» («Великий поход-11»). Космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Фото Синьхуа.
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