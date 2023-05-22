Китай запустил новые спутники для космических исследований

ЦЗЮЦЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 21 мая в 16:00 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань в Китае с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» («Великий поход 2С») был проведен успешный запуск научно-исследовательского спутника «Аомэнь кэсюэ 1» («Аомэньская наука 1»), совместно разработанного континентальной частью Китая и специальным административным районом Аомэнь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), спутник был запущен в 16:00 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» («Великий поход 2С») с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая и успешно вышел на заданную орбиту.

Эта полетная миссия стала 474-й по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Помимо спутника «Аомэнь кэсюэ 1», в космос был также выведен научно-экспериментальный спутник «Лоцзя-2».

Спутник «Аомэнь кэсюэ 1» представляет собой комбинацию из спутника А и спутника B. Спутник А несет такую полезную нагрузку, как высокоточные магнитометры для обнаружения магнитного поля Земли. Спутник B оснащен детекторами высокоэнергетических частиц и солнечными рентгеновскими приборами, предназначенными для получения данных о космической среде.

«Аомэнь кэсюэ 1» способен дополнить наблюдения, сделанные европейскими спутниками Swarm и первым в Китае сейсмо-электромагнитным спутником «Чжанхэн-1». Совместное изучение позволит получить более комплексное представление о низкоширотном магнитном поле Земли и об изменениях космической среды, а также облегчит наблюдение за Южно-Атлантической магнитной аномалией.

Как отметило CNSA, «Аомэнь кэсюэ 1» является первой научной спутниковой программой, совместно разработанной континентальной частью Китая и специальным административным районом Аомэнь. Это также первый научно-исследовательский спутник, выведенный на околоэкваториальную орбиту для мониторинга геомагнитного поля и космической среды Южно-Атлантической магнитной аномалии, расположенной вблизи экватора.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия - это огромный регион с пониженной магнитной интенсивностью в небе над планетой. Он простирается над южной частью Атлантического океана. Ослабленная защита магнитного поля Земли над этим районом позволяет радиации из космоса более активно проникать и приближаться к земной поверхности, что серьезно нарушает связь спутников, воздушных судов и космических кораблей, пересекающих данную зону. По мнению ученых, исследование Южно-Атлантической магнитной аномалии поможет понять причину ослабления магнитного поля Земли.

По информации CNSA, «Аомэнь кэсюэ 1» обладает самой высокой точностью обнаружения геомагнитного поля в Китае и позволит значительно усовершенствовать соответствующие исследования.