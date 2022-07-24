24 Июля 2022 21:45

Китай запустил лабораторный модуль к своей космической станции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Китай осуществил 25-й космический запуск с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) состоялся 24 июля в 14:22 по пекинскому времени. Пуск успешный, ракета-носитель вывела на расчетную орбиту лабораторный модуль «Вэньтянь» для китайской космической станции «Тяньгун».

23-тонный модуль продолжает автономный полет к станции «Тяньгун», сближение и стыковка к базовому модулю «Тяньхэ» станции должна состояться в автоматическом режиме. Успешный запуск стал 25-м с начала текущего года и 428-м всех ракет-носителей серии «Великий поход» (Chang Zheng).

Завершение строительства китайкой космической станции «Тяньгун» и ввод ее в эксплуатацию планируется в 2022 году. Китайская космическая станция размещена на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров над поверхностью Земли. Первый, базовый модуль космической станции «Тяньхэ» запустили 29 апреля 2021 года. Запуск второго модуля «Вэньтянь» состоялся по плану, в июле. Третий модуль «Мэнтянь» запустят в октябре 2022 года.

Космическая станция «Тяньгун» станет третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией, после станций «Мир» и МКС, но меньшей по размерам. В составе из трех модулей она будет иметь массу более 60 тонн, а со временем может быть расширена до 100 и более тонн.





Фото: из сообщества в сети Вконтакте (vk.com/chinaspaceflight).