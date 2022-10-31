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Китай запустил к орбитальной станции второй лабораторный модуль

31 Октября 2022, 15:00
Китай запустил к орбитальной станции второй лабораторный модуль
31 Октября 2022, 15:00

Китай запустил к орбитальной станции второй лабораторный модуль

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай осуществил запуск лабораторного модуля «Мэнтянь» к национальной орбитальной станции. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск состоялся примерно в 15:37 по местному времени с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая при помощи ракеты-носителя Long March-5B.

После стыковки с космической станцией модуль будет использоваться для проведения экспериментов в области микрогравитации, физики жидкостей, материаловедения и многого другого.

Предыдущий лабораторный модуль, получивший название «Вэньтянь», работает уже более трех месяцев. Китай намерен завершить строительство своей космической станции к концу года.


Фото: cctv.com

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