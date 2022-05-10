10 Мая 2022 10:33

Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-4» к орбитальной станции

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай во вторник осуществил запуск грузового корабля «Тяньчжоу-4», который состыкуется с собственной орбитальной станцией. Об этом сообщает Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CSMA), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, космический грузовой корабль «Тяньчжоу-4» во вторник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чжанчжэн-7» с космодрома Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань.

«Тяньчжоу-4» доставит на орбитальную станцию КНР предметы снабжения, включая запасы для космонавтов на шестимесячный срок, запасные части для обслуживания станции и оборудование для проведения космических исследований.

Орбитальный комплекс состоит из основного модуля космической станции «Тяньхэ» и грузового корабля «Тяньчжоу-3». По данным CSMA, оба находятся в хорошем состоянии.

В июне ожидается запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14», который доставит на орбитальную станцию трех тайконавтов (так в КНР называют космонавтов), которые продолжат работы по вводу в строй китайской космической станции и пробудут на орбите шесть месяцев.

Ввод в строй первой китайской орбитальной станции «Тяньгун» (Небесный дворец) будет завершен в конце 2022 года.

Основной модуль находится на орбите почти год, за это время завершены такие миссии, как сближение и стыковка двух пилотируемых и двух грузовых космических кораблей, многомесячное пребывание экипажей на станции.

Космическая станция «Тяньгун» будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа. Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.