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    05:19, 22 Май 2024 | GMT +6

    Китай запустил четыре спутника с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-11 Y4

    космос, Китай, Kuaizhou-11 Y4
    Фото: Синьхуа

    Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-11 Y4 с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, которая доставила в космос четыре спутника. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Коммерческая ракета-носитель стартовала с космодрома в 12:15 по пекинскому времени.

    Эти спутники, включая спутник «Ухань-1» и спутник для испытаний технологий на сверхнизкой орбите, были выведены на запланированные орбиты.

    Для ракет-носителей серии «Куайчжоу» этот полет стал 32-м по счету.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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