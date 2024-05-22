Китай запустил четыре спутника с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-11 Y4

Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-11 Y4 с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, которая доставила в космос четыре спутника. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Коммерческая ракета-носитель стартовала с космодрома в 12:15 по пекинскому времени.

Эти спутники, включая спутник «Ухань-1» и спутник для испытаний технологий на сверхнизкой орбите, были выведены на запланированные орбиты.

Для ракет-носителей серии «Куайчжоу» этот полет стал 32-м по счету.