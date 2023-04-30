Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китай запускает кампанию по упрощению процедур трансграничной торговли

30 Апреля 2023, 04:23
Китай запускает кампанию по упрощению процедур трансграничной торговли russian.news.cn

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В Китае на 2023 год была инициирована специальная кампания, направленная на оптимизацию деловой среды в ключевых пунктах пропуска и дальнейшее содействие упрощению процедур трансграничной торговли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Кампания, инициированная шестью правительственными учреждениями, включая Главное таможенное управление /ГТУ/ КНР, продлится пять месяцев в 17 городах 12 провинций, включая города Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин.

Будут приняты меры по углублению строительства «умных» пунктов пропуска и их цифровой трансформации, а также по поддержке модернизации отрасли внешней торговли, и по поддержке здорового и устойчивого развития новых форм бизнеса.

Также будут предприняты усилия по улучшению безопасной и бесперебойной работы логистического сектора и цепочек поставок для трансграничного таможенного оформления, стандартизации и снижению затрат на соблюдение требований к импорту и экспорту, а также повышению чувства удовлетворения среди субъектов внешнеторговой деятельности.

В 2022 году Китай запустил специальную кампанию по облегчению трансграничной торговли в 10 городах страны. Все 10 реформ и инновационных мер, внедренных в рамках кампании, были успешно реализованы, а 501 мера, изданная местными таможенными органами, также достигла заметных результатов.


Китай   Логистика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию