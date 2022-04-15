Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Китай запретил трансляции компьютерных игр без особого разрешения

Автор:  
Мадибек Джанибеков
15 Апреля 2022, 12:30
Китай запретил трансляции компьютерных игр без особого разрешения

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Главное управление радио и телевидения КНР и Управление печати Отдела пропаганды ЦК КПК постановили запретить трансляции компьютерных игр без особого разрешения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальной администрации радио и телевидения Китая.

По заявлению китайского регулятора запрет направлен на борьбу с жестокостью, распространяемой в прямом эфире посредством трансляции компьютерных игр, и подростковой игровой зависимостью.

«Строго запрещено транслировать компьютерные игры в Интернете и аудиовизуальных сетях без специального разрешения компетентных органов. В этой связи запрещено использовать фильмы и телесериалы, эстрадные шоу, потоковое видео и короткие видеосервисы для слива незаконного игрового контента», - сообщает национальный регулятор.

Также поясняется, что власти стремятся к формированию критериев поведения стримеров.

«Использование прямых трансляций теми, кто нарушает этические нормы, строго запрещено, как и их присутствие на экране. Появление таких людей на экранах будет отслеживаться и пресекаться», - сказано в документе.

Кроме того, введён запрет на увеличение трафика пользователей на игровой контент и дано указание интернет-платформам сформировать механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.

Напомним, ранее правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Связь, ТВ, IT   Китай   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной