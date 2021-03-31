10:00, 31 Март 2021 | GMT +6
Китай закрывает приграничный с Мьянмой город Жуйли из-за новой локальной вспышки коронавируса
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Мьянмой городе Жуйли на юго-западе страны из-за выявленных там шести новых случаев локального заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении штаба города по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Администрация города Жуйли (провинция Юньнань), расположенного непосредственно на границе с Мьянмой, начиная со вторника объявили о тестировании на нуклеиновые кислоты COVID-19 всех жителей данного населенного пункта.
Кроме того, предписано всем жителям города Жуйли изолироваться на дому в течение одной недели и без острой необходимости не покидать пределы населенного пункта. При этом жителям, выехавшим за пределы г.Жуйли
после 14 марта, рекомендовано сообщить о своем местонахождении местным властям и пройти обязательное тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса.
В Жуйли проживают более 200 тысяч человек. Город расположен в Дэхун-Дай-Цзинпоском автономном округе провинции Юньнань, на границе с Мьянмой.