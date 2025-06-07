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    12:39, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Китай является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана — Олжас Бектенов

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главой Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем, передает агентство Kazinform.

    Китай является ключевым торгово-экономическим и инвестпартнером Казахстан - Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    Обсудили расширение инвестсотрудничества и привлечение долгосрочного финансирования.

    В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных $44 млрд. За 4 месяца 2025 года он вырос ещё на 3,4%. Китай входит в топ-5 инвесторов в Казахстан с вложениями в $26 млрд.

    Премьер-министр отметил, что Китай является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана.

    — Главой государства поставлена задача по привлечению в экономику инвестиций. Правительством ведется активная работа по укреплению сотрудничества с международными финансовыми институтами. Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на личных дружественных контактах лидеров двух стран. Мы заинтересованы в развитии долгосрочного стратегического партнерства с ICBC. Реализация новых совместных инициатив будет способствовать укреплению финансово-экономических связей между нашими странами и открытию новых горизонтов для совместного развития, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    ICBC работает в Казахстане через дочерний банк – АО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы». На встрече отметили участие банка в поддержке ключевых секторов экономики, в том числе через проекты с холдингом «Байтерек».

    В марте 2025 года холдинг привлек 430 млн юаней для финансирования АО «Аграрная кредитная корпорация» — это помогло обеспечить устойчивое финансирование агросектора.

    Сейчас обсуждается новый заём свыше 1 млрд юаней для АО «Фонд развития промышленности». Также рассматривается выпуск облигаций на китайском рынке на сумму до 5 млрд юаней.

    Правительство РК открыто к совместным проектам в сфере «зелёного» финансирования, промышленности, инфраструктуры и экспорта.

    Глава ICBC Лю Цзюнь заявил, что банк стремится расширять сотрудничество и поддерживать инновации. По его словам, Казахстан и Китай имеют все возможности для укрепления партнёрства, включая взаимодействие бизнесов двух стран.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместные проекты.

    Теги:
    Инвестиции Китай КНР Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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